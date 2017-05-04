Президент Беларуси ответил на вопросы представителей СМИ Китая

4 Мая 2017 21:00

Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности. Об этом заявил сегодня Глава государства, отвечая на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая. Встреча с журналистами из КНР прошла во Дворце Независимости. Диалог стал кульминацией пресс-тура представителей китайских медиа. Разговор затронул и развитие гуманитарного сотрудничества, и взаимодействие на международной арене. Ключевой темой встречи стали экономические связи. Президент подчеркнул, что, несмотря на очень тесное партнерство, Беларуси и Китаю важно, в первую очередь, более оперативно привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Немаловажно и межрегиональное взаимодействие. Именно в нем основные резервы. О белорусско-китайском диалоге, теплой атмосфере общения, об актуальных вопросах и ответах на них - материал

Информационное путешествие по Беларуси началось для журналистов из Китая еще в начале недели. Это возможность узнать о стране и представить свой авторский взгляд зрителям и читателям о наших традициях, жизни, брендах в промышленности и сельском хозяйстве. В маршруте, например, жодинский завод, где фото с гигантом было просто обязательным для каждого репортера. Полтысячи самосвалов уже работает на просторах КНР. Развитие общих проектов - тоже в центре внимания. Так что не обошлось без посещения индустриального парка и производства легковых автомобилей. К Беларуси - живой интерес! Нам интересно, например, увеличить, в том числе, и поставки продуктов в КНР. Так что и журналистам предлагали распробовать страну на вкус.

Вэй Чжунцзе, главный корреспондент агентства "Синьхуа" в г. Минске: "Это высококачественные продукты в Беларуси, конечно, будут пользоваться большой популярностью в Китае. Но знаете, у наших потребителей разный вкус, который отличается от белорусского. Китайцы не очень любят слишком сладкое, и на фабрике мы сказали, чтоб они немного изменили технологию. И мы очень рады, думаю, что в будущем больше белорусских продуктов пойдут в Китай".

Лю Миньян, корреспондент ежедневной газеты "Вестник Ченьду": "Сейчас наступила эра Интернета и высоких технологий. Развитие сферы IT в Беларуси, работа вашего Парка высоких технологий вносят существенный вклад в экономику вашей страны. И это именно то направление, где Беларусь и Китай могут плодотворно и взаимовыгодно сотрудничать. Это многообещающее будущее для всех нас".

К нам приехали 40 журналистов, которые представляют ведущие СМИ Китая. Это, например, Центральное телевидение страны, крупнейшее информагентство "Синьхуа", самая влиятельная газета "Жэньминьжибао" - всего три десятка печатных изданий и электронных СМИ из 10 провинций КНР. То есть, представлена почти половина полуторамиллиардного Китая!

Сунь Цзюань, главный корреспондент международного радио Китая в России: "Я уже влюбилась в вашу страну. Минск - красивый город, уютно проживать. Люди добрые. К нам очень хорошо относятся. Все отлично. Впечатления хорошие и приятные".

Чжан Сяодун, корреспондент центральноазиатского корпункта агентства "Женьминь": "Я первый раз в вашей стране, в вашем городе. Я увидел, что у вас все так хорошо, среда чистая. Люди дружественные. В разных отраслях между нашими странами надо развивать большой потенциал".

Многие репортеры стали все чаще приезжать - благо из-за прогресса в двусторонних контактах между странами информационных поводов хватает. А кто-то впервые открыл для себя Беларусь. Но и те, и другие замечали - "чувствуем себя как дома!". Домом мира называют после нормандских переговоров Дворец Независимости. Для репортеров - небольшая экскурсия еще до встречи с Президентом.

Александр Лукашенко открыт для прессы. Лидер страны откликается на запросы мировых СМИ - европейских и, конечно, еще чаще российских. Приезжали раньше и китайские коллеги. Но вот такой масштабный репортерский десант из Поднебесной - у нас впервые. Для того чтобы все друг друга хорошо понимали, участников встречи обеспечили наушниками - есть возможность слышать синхронный перевод. Беларусь и Китай - страны с очень разной историей, культурой, языком… Но в последнее время государства идут на сближение.

Дипотношениями между странами - четверть века. Но на особый уровень межгосударственный диалог вышел именно в прошлом году. Такой статус поддерживают далеко не со всеми. Беларусь - в четверке ближайших партнеров Китая.

В середине мая в Китае пройдет масштабный саммит "Один пояс - один путь". Большой Транс-Евразийский экономический коридор и глобальный проект лидера КНР Си Цзиньпина. Это строительство инфраструктуры, которая повлияет на всю планетарную торговлю. На встрече в Пекине будет присутствовать почти 30 мировых лидеров. Как говорят в дипломатических кругах, все хотят дружить с Китаем! Белорусский Президент был приглашен одним из первых. Планируются и переговоры Александра Лукашенко с главой КНР. Именно наша страна вписалась в этот грандиозный проект, и становится важной платформой для Китая на европейской части континента.

Конечно, важной темой переговоров станет и международная повестка дня. Александр Лукашенко признался, что часто эти вопросы затрагивают президенты двух стран, встречаясь то в Минске, то в Пекине. Личная дружба лидеров, которая началась еще до того, как Си Цзиньпин занял высший пост в стране, способствует откровенному обмену мнений.

Официальный диалог по линии Минск - Пекин развивается бурно. Как ни с одной страной мира. Последние 3 десятилетия стали периодом стремительного развития и для самого Китая. Одного взгляда достаточно на карту Google, сразу видно, какой путь пройден с середины 80-х. Для себя белорусский лидер открыл Китай не вчера. Еще на старте политической карьеры, будучи депутатом, способствовал контактам между странами и видел в этом сотрудничестве большие перспективы.

Жемчужиной "Экономического пояса Шелкового пути" называют индустриальный парк "Великий камень" под Минском. По сути, это шаг от кредитного сотрудничества к инвестиционному с КНР. Сегодня здесь активно строят инфраструктуру. Готовятся открыть первые производства. Пока европейские и американские компании больше присматриваются, оценивая льготные условия, но держат индустриальный парк в зоне своих интересов.

Александр Ярошенко, глава администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "На данный момент у нас 9 резидентов. Буквально несколько дней назад мы зарегистрировали нового резидента, он с европейской пропиской. Дочерняя компания бренда Kronospan Грейдэкор, которая планирует вложить 27 миллионов евро. Мы хотим, чтобы 17 год стал прорывным в привлечении. 10 резидентов - это не те, которые просто зарегистрируются, но и начнут строительство".

Конечно, не все сразу, но от проекта ждут большей результативности. В любом случае это выгодно для страны. Приход инвесторов станет подспорьем для Беларуси. А у Китая теперь есть надежный друг на входе в Европу. Бонус для КНР и в том, что можно будет использовать все плюсы ЕАЭС.

Если говорить об экономике, то КНР уверенно теснит США с первых позиций. Ежегодный рост ВВП был 10 %, но в последние годы даже мощный Китай сбавил темп. Припал чуть и белорусско-китайский товарооборот - до двух с половиной миллиардов долларов. Рассчитывают, что локомотивом для увеличения торговли станет и региональное сотрудничество. Готовы всячески содействовать. Ведь экономика многих провинций сравнима с экономикой некоторых средних европейских государств.

Так что возможностей масса. Это было понятно и по вопросам от корреспондентов региональных СМИ.

Се Чжицзюань, замначальника отдела редакции ежедневной газеты "Вестник Ганьсу": "Важно, что огромное внимание Александр Лукашенко уделяет межрегиональному сотрудничеству. Детально ваш Президент остановился на взаимодействии с провинцией Ганьсу, которую я представляю. Еще один запоминающийся момент - само живое общение. Откровенный разговор о результатах двустороннего сотрудничества в различных сферах. Восхищает, какими быстрыми темпами идет развитие и продвижение индустриального парка "Великий камень". Еще мы посетили ваше знаменитое сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Директор рассказала о всех нюансах - стандартах, которые применяются в производстве. Используется белорусское сырье самого высокого качества".

Конечно, приходится реагировать на геополитические вызовы. Об этом тоже шла речь на встрече. Обсуждали разные сферы сотрудничества. Вообще, неделя в Беларуси - для журналистов возможность подготовить ни один репортаж, ни одну статью. Между прочим, потенциальная аудитория присутствующих СМИ - это сотни миллионов человек. Только аудитория центрального телевидения Китая - больше полумиллиарда зрителей. Для руководителя евразийского бюро телеканала, который уже не в первый раз записывает интервью с белорусским Президентом, возможность услышать свежий взгляд на развитие двусторонних отношений.

Юань Баого, корреспондент Шаньдунской телерадиокомпании: "Это мой первый визит в Беларусь и сразу мероприятие на таком высоком уровне. Ваш Президент очень хорошо знает Китай, осведомлен о всех достижениях нашей страны. Интересно было узнать, что интерес к Китаю у Беларуси возник еще в 90-х. И на протяжении уже стольких лет Глава государства уделяет столь пристальное внимание этому сотрудничеству. Для нашей страны белорусский Президент воспринимается как очень хороший друг. И мы должны дорожить и преумножать эту крепкую дружбу. Ведь такие добрые и хорошие отношения очень важны между странами".

Жэнь Ци, корреспондент газеты "Чайна Дэйли": "Я посетил Geely, БелАЗ, индустриальный парк "Великий камень". Посмотрел, как развивается белорусско-китайское сотрудничество в этом направлении. Впечатляет все: красивая природа, чистый воздух и то дружественное, хорошее отношение, которое вы проявляете к нам".

Вообще, чувствуется, что интерес к нашей стране в КНР растет.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: "Мы быстро вложились в этой проект "Один пояс, один путь". Мы уже одни из первых, где создан парк и появляются первые компании. Политически и в качестве подтверждения этих идей мы являемся хорошим примером для других стран. Китай, думаю, не жалеет и гордится нами, что такой проект реализует вместе с Беларусью".

Это общение с журналистами ведущих СМИ станет хорошим информационным фоном накануне визита Александра Лукашенко в КНР и переговоров с Си Цзиньпином. Важно, что нет никаких политических проблем и препятствий для сотрудничества.