Президент Беларуси направился в Китайскую Народную Республику

13 Мая 2017 15:02

В ходе рабочего визита, который продлится до 16 мая, Александр Лукашенко примет участие в форуме "Один пояс и один путь", а также встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Это уже 10-й визит Президента Александра Лукашенко в Китай. Весьма красноречивый показатель того, в каких отношениях находятся страны. На языке дипломатии звучит как доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Уже завтра в Пекине откроется форум "Один пояс и один путь". Это глобальная инициатива Пекина по сближению экономик стран Евразийского континента. В масштабном проекте у Беларуси значимая роль. На форуме белорусская сторона планирует озвучить предложения по углублению и расширению партнерства в Евразии. Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. К настоящему времени свое участие в форуме подтвердили около 30 руководителей стран. В частности, в Пекине запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР. Высокий уровень отношений лидеры стран намерены подкрепить новыми проектами. 5 лет подряд товарооборот между Беларусью и Китаем держится на уровне 3 миллиардов долларов.