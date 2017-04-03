Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию
Президент
RSS
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию
Скачать Поделиться

3 Апреля 2017 12:00

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию

Утром борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Санкт-Петербурге сегодня пройдет встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят комплекс вопросов по развитию белорусско-российских отношений. Акцент будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве, проблематике в этих сферах и взаимодействии в интеграционных форматах. Чуть более часа назад самолет Главы белорусского государства приземлился в аэропорту Пулково. Подробности рабочего визита в нашем следующем выпуске.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =