Президент Беларуси направил искренние соболезнования родным и близким погибших, слова поддержки Терезе Мэй

5 Июня 2017 07:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, слова поддержки премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй.

"Ваша Экселенция, в Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о террористическом акте в центре Лондона. В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в итоге которых гибнут мирные граждане. От имени белорусского народа и от себя лично посылаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки Вам, Ваша Экселенция, и всему народу Соединенного Королевства", - говорится в соболезновании.