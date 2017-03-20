Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Могилевской области

21 Марта 2017 12:00

Глава государства знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе и готовностью к весенне-полевым работам.

Александру Лукашенко доложили о выполнении поручений по развитию свободной экономической зоны "Могилев". На нее приходится почти треть промышленности области и половина регионального экспорта. За пять лет здесь реализовано около сорока проектов, в том числе с участием зарубежного капитала. По словам Главы государства, нужно активнее развивать такие СЭЗ, делая ставку на рост производства, выпуск инновационной продукции. Это станет серьезным вкладом в экономику региона. Здесь действует 39 компаний-резидентов. Одна из них - "Кроноспан ОСБ".

Президент знакомится с современным производством ориентированно-стружечных плит. В 2010 году компания "Кроноспан" подписала инвестиционное соглашение с правительством Беларуси. С 2012 года построено 5 крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, МДФ и напольных покрытий.

Подробности рабочей поездки Президента в нашем следующем выпуске.