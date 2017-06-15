Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Хойникском районе Гомельской области

16 Июня 2017 12:01

В центре внимания Александра Лукашенко - Полесский радиационно-экологический заповедник. Это крупнейшее природоохранное учреждение страны, куда лидер прибыл несколько минут назад. Главе государства доложат об экологических процессах в заповеднике. Речь пойдет об экспериментально-хозяйственной деятельности. В свое время по поручению белорусского лидера здесь создали экспериментальную базу, включающую животноводческую ферму, где содержится 300 лошадей и пасеку на 90 пчелосемей. Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится и с образцами продукции, производимой в заповеднике. Президент также побывает в научном центре, где организован лабораторный анализ и контроль радиологической обстановки. Во время рабочего визита отдельное внимание вопросам социально-экономического развития региона, агрокампании и заготовке кормов. Подробности - в наших следующих выпусках.