Президент: Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане

17 Марта 2017 12:00

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

Белорусский лидер отметил, что в Евразийском регионе складывается непростая ситуация. На этом фоне визит парламентской делегации из Казахстана может способствовать расширению взаимодействия между странами. Именно экономика – фундамент и основа отношений. Стороны настроены на восстановление прежних объемов товарооборота.

Летом в Астане пройдут два важных события – саммит Шанхайской организации сотрудничества и всемирная выставка. ЭКСПО-2017 – самый масштабный проект независимого Казахстана. Свои достижения покажут 115 государств, в их числе и Беларусь. Александр Лукашенко сегодня отметил, что готов встретиться с президентом Казахстана во время этих знаковых мероприятий.