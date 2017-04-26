Президент: Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике

26 Апреля 2017 15:04

Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко, посещая в Украине атомную станцию, на которой в апреле 1986 года произошла техногенная катастрофа.

В Чернобыле Александра Лукашенко встретил лично Петр Порошенко. Вместе главы государств почтили память погибших ликвидаторов. Возложили цветы к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля". Президенты также посетили площадку хранилища отработанного ядерного топлива и ознакомились со строительством нового безопасного защитного сооружения над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Этот объект является многофункциональным комплексом для преобразования разрушенной станции в экологически безвредную систему. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обратили сегодня особое внимание на работы по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, поскольку это затрагивает интересы жителей обеих стран.

Ответный визит Петра Порошенко в Беларусь состоялся сегодня же. В эти минуты проходят переговоры лидеров двух стран в формате один на один в Лясковичах. Главы государств обсуждают двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также политическое взаимодействие, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Подробности в наших следующих выпусках.