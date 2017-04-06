Президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

6 Апреля 2017 15:00

Александр Лукашенко больше часа общался с журналистом, председателем крупнейшего медиахолдинга СНГ Радиком Батыршиным. Во время откровенной беседы главное внимание уделили теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Александр Лукашенко обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместного учения "Запад-2017", а также итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Телерадиокомпания "Мир" практически ровесница СНГ. В этом году она отмечает четвертьвековой юбилей. Охват вещания – почти все страны Содружества, а также Прибалтика и Грузия. Потенциальная аудитория – более 130 миллионов человек. В составе компании – три телеканала и одна радиостанция. Зона спутникового вещания – от Атлантики и до Тихого океана. Все свои новости "Мир" оперативно выкладывает на собственном интернет-портале, который ежедневно посещают свыше 150 тысяч человек.