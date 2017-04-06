Президент Беларуси дал большое интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

6 Апреля 2017 19:02

Александр Лукашенко больше часа общался с журналистом, руководителем крупнейшего медиахолдинга СНГ Радиком Батыршиным. Центральной темой откровенной беседы стала интеграция на постсоветском пространстве. Президент обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и проведения совместного учения "Запад-2017". Александр Лукашенко прокомментировал недавние переговоры с Владимиром Путиным, а также взрыв в метро Санкт-Петербурга. Борьба с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе стали отдельными темами интервью.

Александр Лукашенко сегодня в деталях рассказал и о взаимной экономике между Беларусью и Россией. Эта тема была одной из главных на переговорах лидеров двух стран в городе на Неве. Нерешенных вопросов в отношениях не осталось. Договориться удалось по всем, даже самым чувствительным пунктам.

В интервью телерадиокомпании "Мир" Глава государства ответил более чем на 10 вопросов. Так, Александр Лукашенко прокомментировал письмо, которое ему направили четыре американских конгрессмена. Заокеанские политики обеспокоены прошедшими в нашей стране акциями протеста и предстоящими белорусско-российскими учениями.

Полная телеверсия интервью будет показана в вечернем эфире телеканала "Мир" 7 апреля.