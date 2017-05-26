Президент Беларуси Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от белорусского хоккея

26 Мая 2017 07:02

Об этом Глава государства заявил на совещании по развитию в стране данного вида спорта. Президент подчеркнул, что такое внимание к хоккею не потому, что в этой сфере есть великие достижения или потому, что, как принято говорить в обществе, он сам играет в хоккей. Причина в том, что хоккей наряду с футболом - наиболее массовые виды спорта. Александр Лукашенко намерен разобраться с тем, что происходит в этом виде спорта. В федерации уже приняты серьезные кадровые изменения. На посту председателя Игоря Рачковского сменил Семен Шапиро. По словам Александра Лукашенко, также оставляет желать лучшего игра ведущего белорусского клуба - минского "Динамо".

Cреди важных вопросов - развитие национального чемпионата и подготовка резерва. Обсуждение этой темы на высшем уровне особенно актуально, учитывая, что именно Беларусь получила право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Минск и Рига подали совместную заявку и обошли Хельсинки. Президент раскритиковал попытки персонифицировать эту победу. Это заслуга народа и страны. Беларусь уже доказала свою состоятельность при проведении подобных мировых состязаний.