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26 Мая 2017 07:11

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили с национальным праздником

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили с национальным праздником - Днем независимости этой страны.

Глава государства подчеркнул, что белорусско-грузинские связи с каждым годом крепнут, наполняясь новыми инициативами и направлениями сотрудничества. Александр Лукашенко выразил уверенность, что конструктивные отношения между Беларусью и Грузией, основанные на принципах дружбы, взаимопонимания и равноправного диалога, будут и в дальнейшем активно развиваться на благо двух государств.

  

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