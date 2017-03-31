Президент
31 Марта 2017 19:00
Президент Беларуси 3 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию
В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.
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