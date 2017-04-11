Президент Беларуси 13-14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызстан

12 Апреля 2017 15:02

В пятницу в Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС, главные ориентиры макроэкономической политики стран-участниц на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами. По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов. В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Главы государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС.