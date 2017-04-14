Президент: Беларусь сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет переломным

16 Апреля 2017 21:06

Христово Воскресение. Время молитв, размышления и обновления.

Беларусь сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет переломным. Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в праздник Пасхи храм Преображения Господня в Барани.

В эти светлые дни Глава государства по традиции бывает в регионах и праздник Пасхи встречает в небольших церквях. Нынче Александр Лукашенко приехал на свою малую родину. Глава государства родился недалеко от Барани, в городском поселке Копысь.

Здесь всегда был духовный стержень. В начале XVIII века в Барани построили Спасо-Преображенскую деревянную церковь, украшенную тонкой ручной резьбой. Храм, видевший и Наполеона, и гитлеровский захват, уцелел. Его в первозданном виде бережно перевезли в Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Четверть века назад возле былого архаичного храма воздвигли новый. Александр Лукашенко ознакомился с праздничным убранством церкви и под праздничные песнопения вместе с сыном Николаем зажег свечу.

По христианской традиции Александр Лукашенко и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий обменялись подарками. Глава государства передал в дар храму икону "Иисус Христос Вседержитель". Архиепископ преподнес Президенту икону Александра Невского. Кстати, семья настоятеля храма иерея Вадима Котова многодетная. У них пятеро дочек. Его супруге Ольге Котовой 7 марта Президент вручал орден Матери. Она самая молодая многодетная мать в регионе.

Глава государства поздравил собравшихся у церкви земляков и пообещал Оршанскому району дополнительное развитие. Этим займется правительство, которое проведет здесь выездное заседание.



