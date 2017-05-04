Президент: Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности

4 Мая 2017 12:05

Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности. Об этом заявил Глава государства, отвечая на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая.

Встреча с журналистами из Поднебесной в эти минуты продолжается во Дворце Независимости. Этот диалог - кульминация пресс-тура представителей китайских медиа. Разговор идет о развитии гуманитарного сотрудничества и взаимодействии на международной арене. Ключевая тема встречи, конечно, экономические связи. Президент подчеркнул, Беларуси и Китаю очень важно продвинуться в этих вопросах, в первую очередь, более оперативно привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Кроме того, отвечая на вопрос об инициативе "Один пояс и один путь", Глава государства отметил, что она создает новые точки роста на пути своего следования и фактически перекраивает экономическую карту мира.

Во время разговора стало известно, что уже на следующей неделе Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Китай, где примет участие в международном форуме высокого уровня "Один пояс и один путь". Планируется, что на саммите Александр Лукашенко встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Подробности встречи в наших следующих выпусках.