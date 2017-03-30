Президент: Беларусь - надежная опора и друг Туркменистана в центре Европы

30 Марта 2017 15:02

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Во Дворце имени Огусхана полттики начали переговорный день с формата один на один. Взаимоотношения двух стран развиваются на прочном экономическом фундаменте. В перспективе Беларусь и Туркменистан могут существенно нарастить взаимный товарооборот. Сейчас эта цифра приблизилась к отметке 300 миллионов долларов. Подтверждением полномасштабного диалога двух стран служит и грандиозный проект - Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Для Туркменистана это означает то, что создана новая отрасль промышленности. Комбинат - знаковый объект и для белорусов. Проект имиджевый. О нас по нему будут судить во всей Центральной Азии. Впрочем, Глава государства подчеркнул , что Беларусь готова делиться с Туркменистаном опытом в самых различных отраслях.

После разговора тет-а-тет к политикам присоединились делегации. Немало говорили о логистике. Многие государства увидели в Туркменистане своеобразный плацдарм, откуда можно торговать с крупными регионами, поставляя товары в том числе в Иран, Пакистан, Индию и арабские страны. Поэтому Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами, чтобы организовать поставки в Европу. По итогам переговоров политики подписали 11 документов, ключевой - совместное коммюнике президентов. Страны намерены развивать сотрудничество в различных сферах: от торговли до науки. Сегодня же главы государств приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства Беларуси в Ашхабаде. Его построили рекордно быстро. Снаружи - мрамор. Это в туркменском стиле. А вот начинка дипмиссии белорусская - от плитки до мебели.

Президент Беларуси в шестой раз посещает Туркменистан. Программа визита насыщена встречами и мероприятиями. Помимо переговоров и обсуждений новых проектов - дань исторической памяти. Александр Лукашенко возложил венок к монументу Вечной славы мемориального комплекса "Народная память" в Ашхабаде. Завтра главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комплекса, а также ознакомятся с производством. Все подробности в "Панораме".