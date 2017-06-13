Президент Александр Лукашенко встретился с министрами обороны стран ОДКБ

13 Июня 2017 15:01

Беларусь выступает за скорейшее оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ новейшими образцами вооружения и военной техники, за расширение практического сотрудничества в рамках Организации и проведение новых для нее масштабных оперативно-стратегических учений.

С такими инициативами сегодня выступил Президент Александр Лукашенко, принимая министров обороны стран ОДКБ. Как отметил Глава государства, Беларусь председательствует в Организации и со своей стороны при условии эффективности готова расширять участие в совместных операциях и безусловно гарантирует защиту западного направления. "Мы не бряцаем оружием, но свято соблюдаем свои обязательства перед собственным народом и союзниками как в ОДКБ, так и в двустороннем формате с Российской Федерацией", - подчеркнул Президент. На практике эти обязательства закрепят масштабными совместными учениями "Запад-2017", которые пройдут открыто, разнопланово и эффективно.

Как участник Договора и страна-председатель, Беларусь вносит существенный вклад в поддержание стабильности в зонах ответственности ОДКБ, подчеркнул генсек Организации Юрий Хачатуров. По его словам, союзники готовы работать в текущем году по тем приоритетам и задачам, которые инициативно выдвинула белорусская сторона.

Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входит 6 евразийских государств. Кроме Беларуси и России, это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Сегодня приоритеты ОДКБ - это защита суверенитетов и поддержание стабильности, борьба с террором, экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. Для этих целей с 2009 года действуют Коллективные силы оперативного реагирования. К слову, нынешний год юбилейный и для ОДКБ. Договору исполняется четверть века, Организации 15 лет. При этом союзники нацелены не столько праздновать юбилеи, сколько достойно противостоять новым вызовам и угрозам, в числе которых называются кибератаки и гибридные формы агрессии в Евразии.