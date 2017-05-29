Президент Александр Лукашенко требует большей отдачи от спортивной отрасли

31 Мая 2017 07:01

Об этом Глава государства заявил на собрании Национального олимпийского комитета Беларуси.

В Минске встретились атлеты, тренеры, руководители федераций, функционеры - элита белорусского спорта, всего около 200 человек. В таком составе не общались почти 5 лет. Президент резко высказался в адрес национальной сборной и о ее результатах на Играх в Рио. Обсуждалась и подготовка к зимней Олимпиаде в Южной Корее, а также к летним Играм в Токио. Александр Лукашенко переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета. Глава государства констатировал, что для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет, при том что в стране удалось сохранить государственную систему поддержки физкультуры и спорта.

Благодаря спортивным успехам страна завоевывает имидж и славу на международной арене. Однако серьезной проблемой в белорусском спорте сегодня остается кадровый дефицит. С каждым видом разбираются предметно - меняют тренеров, обновляют команды, руководство федераций. Больше внимания нужно уделять медальным видам спорта, усилить роль регионов в подготовке атлетов.