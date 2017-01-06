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Александр Лукашенко с сыном Николаем - на рождественском богослужении
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7 Января 2017 15:04

Александр Лукашенко с сыном Николаем - на рождественском богослужении

Православные сегодня отмечают один из самых важных христианских праздников - Рождество Христово.

По традиции радость этого светлого дня  вместе с верующими разделил Президент. Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствовал на богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. С великим праздником  гостей поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям  рождественские подарки. А после Александр и Николай Лукашенко вместе с Митрополитом Павлом зажгли рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери – символ всеобщей молитвы за Беларусь.

Рождество - праздник милосердия, любви и надежд. Закономерно, в этот светлый день  хочется говорить о добром - взаимопонимании и благополучии. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент говорил о главном... Откровенно  о межконфессиональном мире,  взаимодействии церкви и государства, будущем Беларуси.

По случаю праздника Александр Лукашенко и Митрополит Павел обменялись подарками. В дар Главе государства Митрополит преподнес образ Иверской иконы Божьей матери и икону Ангела-хранителя, написанные и освященные на святой горе Афон. Александр Лукашенко передал Белорусской православной церкви икону Божьей Матери "Умиление", выполненную в старинной технике. Рисунок - образ Богородицы - выложен сусальным золотом.

 

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