Александр Лукашенко с сыном Николаем - на рождественском богослужении

7 Января 2017 15:04

Православные сегодня отмечают один из самых важных христианских праздников - Рождество Христово.

По традиции радость этого светлого дня вместе с верующими разделил Президент. Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствовал на богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. С великим праздником гостей поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям рождественские подарки. А после Александр и Николай Лукашенко вместе с Митрополитом Павлом зажгли рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери – символ всеобщей молитвы за Беларусь.

Рождество - праздник милосердия, любви и надежд. Закономерно, в этот светлый день хочется говорить о добром - взаимопонимании и благополучии. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент говорил о главном... Откровенно о межконфессиональном мире, взаимодействии церкви и государства, будущем Беларуси.

По случаю праздника Александр Лукашенко и Митрополит Павел обменялись подарками. В дар Главе государства Митрополит преподнес образ Иверской иконы Божьей матери и икону Ангела-хранителя, написанные и освященные на святой горе Афон. Александр Лукашенко передал Белорусской православной церкви икону Божьей Матери "Умиление", выполненную в старинной технике. Рисунок - образ Богородицы - выложен сусальным золотом.