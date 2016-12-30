Президент
31 Декабря 2016 09:00
Президент Александр Лукашенко по традиции вчера посетил ветеранов в доме-интернате в Столбцовском районе
Теплая встреча за чашкой чая и откровенный разговор с Главой государства.
Президент Александр Лукашенко по традиции вчера посетил ветеранов в доме-интернате в Столбцовском районе. Теплая встреча за чашкой чая и откровенный разговор с Главой государства.
Новый год - время подводить итоги и строить планы на будущее. Каким был 2016 и чего ждать в следующем году? Традиционно за несколько минут до полуночи Глава государства выступит с новогодним обращением, в котором поздравит всю страну с наступающим Новым годом!
Другие новости
01.01.2017 15:02 / Президент Александр Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
01.01.2017 12:00 / Президент Беларусь встретила Новый 2017 год
31.12.2016 23:50 / Президент Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко
31.12.2016 15:10 / Президент Утверждено решение совета Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи
31.12.2016 15:07 / Президент Утверждены компенсационные меры для резидентов СЭЗ в связи с отменой таможенных льгот с 1 января
31.12.2016 12:06 / Президент Президент одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для проведения переговоров
30.12.2016 21:02 / Президент Президент Беларуси подвел первые итоги года
30.12.2016 21:01 / Президент Президент Беларуси посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов
30.12.2016 19:01 / Президент Президент совершил рабочую поездку в Минскую область
30.12.2016 15:00 / Президент Президент: Представители белорусского бизнеса должны активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей
30.12.2016 12:00 / Президент Президент совершает сегодня рабочую поездку в Минскую область
29.12.2016 21:10 / Президент Глава государства обсудил подготовку страны к новогодним праздникам
29.12.2016 21:01 / Президент Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
29.12.2016 19:04 / Президент Подготовку страны к новогодним праздникам обсудили на высшем уровне
29.12.2016 19:02 / Президент Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
29.12.2016 15:01 / Президент Кадровые решения Главы государства
29.12.2016 07:01 / Президент Президент Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер
28.12.2016 21:00 / Президент Президент Беларуси вручил госнаграды профессионалам своего дела
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)