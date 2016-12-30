31 Декабря 2016 09:00

Теплая встреча за чашкой чая и откровенный разговор с Главой государства.

Президент Александр Лукашенко по традиции вчера посетил ветеранов в доме-интернате в Столбцовском районе. Теплая встреча за чашкой чая и откровенный разговор с Главой государства.

Новый год - время подводить итоги и строить планы на будущее. Каким был 2016 и чего ждать в следующем году? Традиционно за несколько минут до полуночи Глава государства выступит с новогодним обращением, в котором поздравит всю страну с наступающим Новым годом!