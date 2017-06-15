15 Июня 2017 21:02

Начнем с вопросов мирового характера, которые уже вышли за рамки государственных границ, и не решаются странами в одиночку, а только сообща. Глобальная безопасность и ее сохранение. Нестабильная ситуация в мире вызывает острую необходимость действовать на упреждение, объединять усилия и принимать стратегические решения. Сегодня Президент Александр Лукашенко озвучил 6 ключевых задач для ОДКБ. Обстоятельный диалог на тему укрепления безопасности начался еще в начале недели в кругу министров обороны Организации. Сегодня же на встречу к Президенту были приглашены секретари Совета безопасности. Итак, в качестве важнейших задач Президент определил: координацию внешнеполитической деятельности стран ОДКБ; взаимодействие с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ. На что еще сделают ставку в Организации? Подробнее Алексей Адашкин.

Распространение очагов международного терроризма, расширение каналов поставок наркотиков, появление новых угроз в киберпространстве. На этом фоне еще и распад традиционных механизмов поддержания стабильности на планете. Отношения между мировыми центрами силы перестраиваются. Ужесточается взаимная конкуренция. Противостояние переносится даже в космос. В такой непростой обстановке проходит председательство Беларуси в ОДКБ.

Поддержание мира и безопасности с помощью политики и дипломатии - именно такая главная цель прописана в уставе ОДКБ. И это полностью соответствует белорусским национальным интересам. Минск уже заработал репутацию эффективной переговорной площадки. Вместе с тем наша армия держит порох сухим. Но самым действенным инструментом для решения любых споров и конфликтов Беларусь считает именно силу слова.

Эта неделя в нашей стране проходит под знаком безопасности. Официальный Минск придает особое значение повышению эффективности ОДКБ.

Во вторник Президент пообщался с руководителями военных ведомств объединения. Министры обороны, что называется, из первых уст услышали приоритеты нашей страны в период председательства в этой Организации.

Сегодня же белорусский лидер принял секретарей совбезов стран альянса. Встреча прошла в уже ставшем историческим зеленом зале Дворца Независимости.

Именно здесь в феврале 2015 проходили судьбоносные переговоры "нормандской четверки". Как раз тогда начался обратный отсчет военного времени на юго-востоке Украины. Минские договоренности выполнять не спешат. Кто-то предлагает и вовсе поискать новый формат. Но ведь это может только удлинить и без того долгий путь к миру в соседней стране.

Сегодня в ОДКБ входят шесть государств - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Географический охват - значительная часть Евразии. Участники блока представляют сразу три региона - Европу, Кавказ и Центральную Азию.

И в каждом из них свои сложности в обеспечении безопасности. Есть и тлеющие конфликты. А ведь решить собственные проблемы под силу и без посредников со стороны. Главное, чтобы на это была политическая воля.

ОДКБ действует с 2002 года на основе Договора, подписанного еще в 1992. То есть нынешний год для Организации - вдвойне юбилейный. Эксперты заявляют, что объединению нужна оптимизация, силовое укрепление и настройка механизмов кризисного реагирования. В том числе необходимы более решительные действия по разморозке тех конфликтов, которые существуют дольше, чем ОДКБ. Именно к этому призывает официальный Минск.

Беларусь в год председательства предлагает решить шесть важнейших задач. Среди них - координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество с ведущими международными структурами, укрепление военно-технического потенциала. В числе приоритетов также противодействие терроризму и борьба с наркотрафиком, улучшение миграционной обстановки и совершенствование юридической основы альянса. Это все - необходимый минимум, который поможет усилить ОДКБ

ОДКБ имеет потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности Евразии. Но для этого участники Организации должны принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности. На глобальные вызовы нужен коллективный ответ.

ОДКБ должна иметь силу, выраженную не только в документах, но и в реальном военном потенциале. Об этом неоднократно заявляла Беларусь. Миропорядок сегодня сложился таким образом, что сохранять обороноспособность и поддерживать хорошую форму как никогда важно. Да и уроки прошлого наша страна усвоила. Беларусь и Россия регулярно проводят масштабные учения. Маневры "Запад-2017" критически воспринимают на Западе. Хотя сами страны НАТО слишком часто демонстрируют свое оружие и размещают свои базы у наших границ.

Уже осенью совбезы ОДКБ представят лидерам планы по изменению принципов военно-технического сотрудничества. Об этом договорились сегодня уже на заседании комитета секретарей советов безопасности Организации. На встрече рассмотрели более десятка важнейших вопросов. В частности, перспективы совершенствования системы управления сил спецназа, выделенных в состав КСОР ОДКБ.

Страны ОДКБ готовятся активизировать работу по обеспечению информационной безопасности. С 2009 года под флагом Организации проходит операция "ПРОКСИ". В виртуальном пространстве ведется борьба с реальными преступниками. Только в прошлом году таким образом было выявлено более 11 000 интернет-ресурсов, которые несут потенциальную угрозу.

Сегодня же секретари совбезов стран ОДКБ возложили венки и цветы к монументу Победы в центре Минска. Таким образом была подчеркнута важность сохранения исторической памяти. Основываясь на общем прошлом, страны Организации делают все возможное, чтобы мирным было и коллективное будущее.