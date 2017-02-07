Президент
8 Февраля 2017 07:06
Приветствие участникам Книжной выставки и симпозиума литераторов "Писатель и время"
Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам Книжной выставки и симпозиума литераторов "Писатель и время"
"Литература играет исключительную роль в решении общенациональных задач, сохранении духовного наследия, активизации диалога культур. Ваш масштабный форум служит авторитетной площадкой для обмена идеями, принимает многочисленных гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Символично, что благодаря выставке тема 500-летия восточно-славянского книгопечатания приобретет широкое международное звучание".
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