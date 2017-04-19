21 апреля Президент обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию

20 Апреля 2017 07:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко завтра обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Это - ожидаемое событие и конституционная обязанность Главы государства. В Овальном зале соберется вся политическая и деловая элита. Присутствуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Приглашают высших должностных лиц, правительство, топ-менеджеров госорганов и крупнейших предприятий, а также руководителей СМИ, представителей дипломатического корпуса. Президент высказывается по ключевым вопросам жизни в Беларуси, анализирует ситуацию и намечает важные моменты стратегии развития страны.

Прямая трансляция из парламента в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в эфире Первого национального канала Белорусского радио начнется завтра в 10 часов утра. Телеверсию обращения Президента можно будет увидеть в вечернем эфире.