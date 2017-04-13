Президент: 2017 год должен стать переломным в становлении ЕАЭС

14 Апреля 2017 12:02

2017 год должен стать переломным в становлении Евразийского экономического союза. Такое мнение высказал Президент Беларуси на саммите ЕАЭС в Бишкеке.

Проблемных вопросов в работе альянса немало. По мнению Александра Лукашенко, замалчивать их - контрпродуктивно. На саммите Минск представит предложения по расширению евразийской интеграции. За столом переговоров собрались лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Главы государств рассмотрели создание зоны свободной торговли с Ираном и поддержали предоставление Молдове статуса наблюдателя при ЕАЭС. Также лидеры обсудят основные ориентиры макроэкономической политики на ближайшие два года.

И сегодня на полях саммита ЕАЭС Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу со своим молдавским коллегой Игорем Додоном. Лидеры подтвердили необходимость выхода на более плодотворное сотрудничество. Минск и Кишинев рассчитывают нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов.

Несмотря на непростую ситуацию в регионе и мире, цифры двусторонней торговли в прошлом году достигли 227 миллионов долларов. В Молдове действует несколько совместных сборочных производств. На июль запланирован официальный визит Игоря Додона в Беларусь.