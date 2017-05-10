Пресс-конференция с Александром Лукашенко прошла на площади Победы после праздничной церемонии

9 Мая 2017 20:34

Торжества на площади Победы неизменно привлекают многочисленных журналистов - как белорусских, так и зарубежных. Сегодня после завершения праздничной церемонии Президент ответил на вопросы представителей массмедиа. Охват тем общения с прессой весьма широкий - от безопасности до экономики и спорта.

Наплыв мигрантов в Европе называют новым великим переселением народов. Жители Ближнего Востока и Африки спасаются в благополучных странах Запада и от войн, и от бедности. Но вместе с беженцами континент наводняют криминал и даже террористы. Журналисты сравнивают приезжих с селевым потоком, который может очень быстро размыть европейские стабильность и спокойствие.

В то же время наша страна также активно принимает переселенцев из братской Украины. Только за последние два года к нам прибыли более 160 тысяч граждан соседней страны. Почему для нас такие гости – не проблема? Президента сегодня попросили сравнить миграционные процессы в Беларуси и в Европе.

Переселенцы из Украины, к слову, стремятся не столько в Минск, сколько в областные центры и небольшие города. Во время ежегодного Послания парламенту и народу Президент поставил задачу правительству и вертикали привести в порядок малые населенные пункты.

В мирное время сражения между странами проходят сугубо на спортивных полях. Поэтому новости с чемпионатов и особенно с планетарных первенств - это не только большой спорт, но и большая политика.

Во Франции и Германии сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Мы следим за сообщениями из Парижа, где выступает наша национальная сборная. Белорусская ледовая дружина болельщиков пока только огорчает. Сегодня Александр Лукашенко как активный любитель хоккея проанализировал игру нашей команды.

Уже на следующей неделе станет известно, получит ли Беларусь совместно с Латвией право провести чемпионат мира по хоккею 2021 года. Конкурент у наших стран серьезный - Финляндия. Однако шансы на победу все же есть. Беларусь стремится привлечь серьезные первенства в первую очередь для того, чтобы дать импульс развитию отечественного спорта.

В завершение этой пресс-конференции, которая прошла прямо на площади Победы, Глава государства еще раз лично поздравил всех журналистов с праздником 9 Мая. Пожелание от Президента одно и главное - всем мира.