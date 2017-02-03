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Президент
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3 Февраля 2017 09:50

Представители общественности, белорусских и зарубежных СМИ готовятся к Большому разговору с Президентом

Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с Президентом". Участие в нем примут около полусотни журналистов и сотня экспертов. Это представители крупных государственных и негосударственных белорусских СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа.

Большой разговор с Президентом.jpg

Большой разговор с Президентом.jpg

Большой-разговор-с-Президентом.jpg

Большой разговор с Президентом.jpg
 

Теги: Большой разговор с Президентом

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