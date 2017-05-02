Правительство представило Президенту пакет правовых новаций для некоторых сфер экономики

2 Мая 2017 15:01

Правительство сегодня представило Президенту пакет правовых новаций для некоторых сфер экономики.

О них шла речь на совещании у Главы государства. Например, предлагается в полной мере задействовать современные формы учета платежей в транспортной сфере. Речь о так называемых топливных картах – пластик с чипом упрощает расчет на АЗС. Предлагается упорядочить правила его использования и сделать более удобным и функциональным для потребителей. Среди возможных изменений – внедрение на финансовом рынке нового, дополнительного механизма погашения долгов. В практике – открытое обсуждение всех значимых для общества вопросов. Александр Лукашенко считает, что любые изменения должны быть оправданы, своевременны и принести заметный социальный и экономический эффект государству.

Предложение от Министерства антимонопольного регулирования и торговли касается оборота табачных изделий и электронных сигарет. Требования к продаже и потреблению хотят сделать жестче. Предлагается запретить продажу табачных изделий вне специальных отделов в магазинах, а также использование сигаретных полок над кассами. Больше станет мест, где будет ограничено курение. Причем электронные сигареты приравняют к обычным, то есть будут единые подходы к регулированию в этой сфере. Намерены ввести лицензирование импорта, хранения и торговли жидкостями для таких систем курения. Проекты указов и декрета по этим вопросам доработают, но в целом предложения нашли поддержку на высшем уровне.