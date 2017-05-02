3 Мая 2017 07:02

Накануне Глава государства провел совещание по совершенствованию правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.

Правительство представило Президенту пакет правовых новаций: проекты двух указов и декрета. Они касаются современных форм учета платежей в транспортной сфере. Одно из предложений - упорядочить правила использования топливных карт для юрлиц. Среди изменений, которые обсуждались, - внедрение на рынке страны новой схемы финансирования. Банки и предприятия смогут продавать дебиторскую задолженность. По словам Президента, любое совершенствование законодательства должно быть оправданным, своевременным и приносить заметный социальный и экономический эффект государству. На совещании рассматривался и декрет о госрегулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения. Требования к продаже и потреблению хотят сделать жестче. В целом предложения правительства нашли поддержку Главы государства.