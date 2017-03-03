Поздравление со 100-летием со дня образования белорусской милиции

4 Марта 2017 08:00

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!

Поздравляю вас со 100-летием со дня образования белорусской милиции.

Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД. Отмечая вековой юбилей, мы по праву гордимся настоящими профессионалами, верными Закону, воздаем должное подвигу всех, кто самоотверженно боролся с преступностью.

Выбрав нелегкую и мужественную профессию, вы посвятили себя ответственной и благородной миссии - защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. Убежден, оставаясь верными присяге, вы с честью исполните свой долг.

Особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел - людям, беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже новое поколение сотрудников обеспечивает правопорядок в стране и продолжает их дело, вписывая новые славные страницы в историю Беларуси.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам милиции, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в служении на благо нашей Родины!

Александр Лукашенко