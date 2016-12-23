24 Декабря 2016 13:00
Поздравление с Рождеством Христовым
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью.
Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты.
В эти праздничные дни мы обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляем благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты.
Александр Лукашенко.