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24 Декабря 2016 13:00

Поздравление с Рождеством Христовым

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью.

Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты.

В эти праздничные дни мы обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляем благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты.

Александр Лукашенко.

 

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