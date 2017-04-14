15 Апреля 2017 20:00
Поздравление с Пасхой христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова.
Сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире. Наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий. Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным.
Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам.
Желаю вам, дорогие соотечественники, тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Александр Лукашенко