Поздравление с Пасхой христианам Беларуси

15 Апреля 2017 20:00

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова.

Сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире. Наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий. Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным.

Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам.

Желаю вам, дорогие соотечественники, тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко