28 Мая 2017 09:02
Поздравление с Днем пограничника
Командованию, личному составу,
ветеранам органов пограничной службы Республики Беларусь
Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пограничника!
Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ.
Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки.
Уверен, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу вы и впредь будете надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу.
Выражаю слова особой благодарности ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отечества.
Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.
Александр Лукашенко