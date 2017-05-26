Поздравление с Днем пограничника

28 Мая 2017 09:02

Командованию, личному составу,

ветеранам органов пограничной службы Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пограничника!

Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ.

Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки.

Уверен, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу вы и впредь будете надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу.

Выражаю слова особой благодарности ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отечества.

Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.

Александр Лукашенко