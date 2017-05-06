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Поздравление с Днем Победы
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6 Мая 2017 09:10

Поздравление с Днем Победы

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы.

В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта.

Дорогие ветераны, честь вам и слава! Мы будем вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины!

Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз.

В этот поистине всенародный праздник желаю всем здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над родной Беларусью.

Александр Лукашенко  

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