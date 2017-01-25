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26 Января 2017 09:00

Поздравление Президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Индия Пранаба Мукерджи и народ этой страны с национальным праздником - Днем Республики.

"Многолетние дружественные отношения, благоприятные политические условия, развитые торговые связи между нашими странами являются прочным фундаментом для дальнейшего расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.

  

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