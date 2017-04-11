Поздравление Президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле

13 Апреля 2017 08:10

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное послание Президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле в связи с 25-летием установления белорусско-итальянских дипломатических отношений.

"За минувшую четверть столетия нашими странами пройден большой путь, во время которого установлены прочные дружественные связи. Сегодня Беларусь - надежный и предсказуемый партнер Италии", - говорится в послании.

Глава государства отметил важность того, что Италию по программам оздоровления посетило более полумиллиона белорусских детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов. Такое сотрудничество - это не только беспрецедентный образец солидарности итальянского народа, но и основа для дальнейшего развития тесных отношений.

"Кроме высоких объемов торговли Италия входит в группу лидеров по количеству совместных и зарубежных предприятий в Беларуси, - подчеркнул Президент Беларуси. - Итальянские компании являются одними из наших главных партнеров по модернизации металлургической, деревообрабатывающей и агропромышленной отраслей экономики. Мы будем рады участвовать в новых масштабных проектах вместе с флагманами итальянской экономики".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что вместе можно сделать еще больше для развития белорусско-итальянского сотрудничества.

В свою очередь Президент Италии в поздравительном послании Главе белорусского государства отметил, что сотрудничество и дружба между двумя народами позволили углубить диалог между Минском и Римом по всем направлениям, помогая двум странам преодолевать непростые моменты и достигать все больших высот. "Соединившие нас узы дружбы позволяют вести конструктивный диалог как на политические темы, так и по вопросам экономического, культурного и научно-технического характера, способствуя возникновению позитивных взаимных связей между белорусским и итальянским народами", - отметил Серджио Маттарелла.