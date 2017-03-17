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17 Марта 2017 08:10

Поздравление Президенту Ирландии Майклу Хиггинсу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса с национальным праздником – Днем святого Патрика.

Глава государства подчеркнул интерес Беларуси к развитию диалога и конструктивного взаимодействия с Ирландией, активному расширению деловых и гуманитарных контактов.

  

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