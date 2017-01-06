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6 Января 2017 19:50

Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси



Дорогие соотечественники!



Поздравляю вас с Рождеством Христовым.



Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны.



Пусть праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими. Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси.



Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.



Александр Лукашенко

