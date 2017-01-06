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Поздравление Президента с Рождеством Христовым
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6 Января 2017 19:50

Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны.

Пусть праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими. Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.

Александр Лукашенко
 

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