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15 Марта 2017 07:27

Поздравление Президента с Днем Конституции Республики Беларусь

Дорогие соотечественники! 

Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь. 

Действующий Основной Закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства. 

Соблюдение норм, заложенных в Конституции Республики Беларусь, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам. 

Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию. 

Желаю всем здоровья, добра, счастья и мира. 

Александр Лукашенко.

 

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