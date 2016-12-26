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27 Декабря 2016 15:20

Поздравление по случаю 70-летия со дня образования Института национальной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, профессорско-преподавательский, личный состав, ветеранов и выпускников Института национальной безопасности с 70-летием учреждения образования.

"За эти годы вуз прошел славный путь от курсов по подготовке оперативного состава до ведущего учебного заведения в сфере обеспечения государственной безопасности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что коллектив учреждения образования, успешно сочетая научный подход с практикой, дает обучающимся глубокие профессиональные знания и формирует у них чувство патриотизма и преданности Родине.

"Уверен, что и в дальнейшем вы будете вносить весомый вклад в обеспечение безопасности нашей страны, готовя высококвалифицированных специалистов, способных эффективно реагировать на возникающие вызовы и угрозы", - подчеркнул Глава государства.

 

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