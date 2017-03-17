Президент
19 Марта 2017 12:15
Поздравление народной артистке Беларуси Людмиле Ефимовой
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Людмилу Ефимову с юбилеем.
"Ваша многолетняя плодотворная деятельность является яркой страницей в истории музыкального искусства страны. Под Вашим руководством Государственная академическая хоровая капелла имени Г. Ширмы приобрела широкую известность и признание как в Беларуси, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что запоминающиеся выступления прославленного коллектива и далее будут привлекать многочисленных слушателей, способствовать сохранению и популяризации отечественного песенного наследия.
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