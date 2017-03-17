Поздравление народной артистке Беларуси Людмиле Ефимовой

19 Марта 2017 12:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Людмилу Ефимову с юбилеем.

"Ваша многолетняя плодотворная деятельность является яркой страницей в истории музыкального искусства страны. Под Вашим руководством Государственная академическая хоровая капелла имени Г. Ширмы приобрела широкую известность и признание как в Беларуси, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что запоминающиеся выступления прославленного коллектива и далее будут привлекать многочисленных слушателей, способствовать сохранению и популяризации отечественного песенного наследия.