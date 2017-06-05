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6 Июня 2017 09:10

Поздравление Королю Швеции Карлу XVI Густаву

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции.

"Республика Беларусь всегда выступала за развитие взаимовыгодного и уважительного сотрудничества с Королевством Швеция во всех сферах", - говорится в поздравлении.

  

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