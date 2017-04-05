Поручение Президента: Навести порядок в местной дорожной сети

5 Апреля 2017 21:00

Навести порядок в местной дорожной сети - такое поручение сегодня озвучил Президент на профильном совещании. Проанализировать все нюансы в этой сфере Александр Лукашенко решил еще в декабре во время открытия второй кольцевой. Проблема с региональными трассами назрела уже давно. Несколько тысяч километров покрытия в Беларуси требуют неотложного ремонта. Исправить положение дел намерены в ближайшие три года. На приведение в порядок местных автодорог будет направлено около 900 миллионов рублей. На совещании, которое длилось около трех часов, детально обсудили не только финансовые вопросы, но и рассмотрели технические аспекты реконструкции дорог. Главные критерии, по-прежнему, - эффективное использование средств, грамотные технические решения и хозяйский подход. Подробности обстоятельного разговора у Президента в репортаже Ольги Макей.

В движении вода из стаканчика не разливается. Это лучший способ демонстрации хороших дорог, говорит Станимир Стойлов. Сербский водитель в Беларуси бывает часто, уже 15 лет колесит на фуре по просторам бывшего Советского Союза. За это время даже русский язык выучил. Водитель в третьем поколении по белорусским магистралям транзитом курсирует круглый год - на территорию Евразийского экономического союза доставляет краски. И без прикрас говорит о дорогах республики.

Чистота, спокойствие и хорошие дороги - это чаще всего говорят иностранцы, приезжающие в Беларусь. Рассказывают об этом в своих роликах и блогеры-дальнобойщики, есть и такие.

Общая протяженность дорог в Беларуси - более 86 тысяч километров. Сколько это? Если пересчитать на всех белорусов, то на каждого жителя приходится более 9 метров. Кстати, примерно такой же показатель в Японии - 9,4. На жителей Швейцарии и Германии приходятся отрезки покороче. А еще общей длиной белорусских дорог в 86 тысяч километров можно дважды опоясать земной шар по экватору. При этом 82 % дорог Беларуси имеют статус местного значения.

Пути, которые соединяют деревни с райцентрами, небольшие города между собой, хоть и называют дорогами местного значения, важность их для страны не меньше, чем у республиканских магистралей. Ведь от таких маленьких сосудов, впадающих в масштабные транспортные артерии, зависит работа всего дорожного организма государства. Каждый день по таким маршрутам тысячи белорусов ездят на работу или в школу, возвращаются домой, на предприятия доставляют сырье и отправляют в магазины готовый продукт. Поэтому реконструкция таких малых дорог не должна оставаться на обочине.

Несколько месяцев назад, открывая 2-ю минскую кольцевую, Президент поручает разработать план действий по обновлению местных дорог.

Эту тему не стали откладывать в долгий ящик. Президент приглашает к беседе всех профильных специалистов - это и те, кто отвечают за развитие транспортных коммуникаций, строительство, финансы, контроль, и тех, кто знает о дорожных проблемах на местах: губернаторов всех областей Беларуси. Всего по стране более 6 тысяч километров местных дорог нуждаются в срочном ремонте, жителям этих регионов это доставляет большие неудобства. Президент не мог не откликнуться.

С 2014 года к помощи в финансировании дорожных работ подключили и автолюбителей, ввели госпошлину за допуск машины к участию в дорожном движении.

Кстати, такие транспортные сборы давно существуют во многих странах. В Германии и Франции, например, в отличие от Беларуси, плата взимается, не исходя из года выпуска или массы авто, а в зависимости от объема или мощности двигателя.

В США заплатит дороже тот, кто больше ездит - транспортный налог включен в цену топлива.

В Австралии придется выложить 10 % от стоимости машины, а в Дании при регистрации автомобиля с водителя возьмут все 105 % от цены авто.

В Беларуси пошлину направляют как раз на ремонт дорог. Ведь это в наших интересах ездить по хорошим магистралям. Да и страна у нас транзитная. Прибыль - буквально под колесами. Пока от суммы сбора 61 % направляется в республиканский бюджет, 31 - в местный. Со следующего года делить собранные средства будут 50 на 50.

Владимир Амарин, Министр финансов Беларуси: "На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 17 по 20-й год будет направлено около 900 миллионов рублей. Это средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Из этих 900 миллионов примерно 40 % будут средства, поступающие от взимания госпошлины. Уже в текущем году будет направлено на улучшение местных дорог около 120 миллионов рублей за счет указанных источников".

Дороги местного значения - это 71 тысяча километров. Они связывают 23 тысячи населенных пунктов. А это почти 200 городов, полторы тысячи агрогородков и более 20 тысяч деревень. И только 1 % этих маршрутов построен так, что разогнаться можно до 100 километров в час.

Конечно, большинство малых дорог заасфальтированы. Но треть - это так называемые гравийки. А 16 % и вовсе грунтовые, в плохую погоду на таких можно завязнуть. Более того, у 80 % региональных дорог сроки эксплуатации и ремонтных работ просрочены вдвое. Поэтому в интересах раньше начать реконструкцию, а значит больше сэкономить.

Например, этот маршрут в Ветковском районе связывает 2 крупных агрогородка. У дороги в этом году юбилей - 55 лет. Сколько она не видела ремонта, сказать трудно. Обновить автостраду вынудило не столько время, сколько развитие экономики. Несколько месяцев назад тут реконструировали и построили новые молочно-товарные фермы, а еще здесь будет крупнейшая в регионе птицефабрика. По проекту это 24 птичника и более тысячи новых рабочих мест. Не обновить дорогу сегодня - значит потерять прибыль завтра. Ведь это как минимум издержки на ремонт автомобилей, да и добираться на работу по бездорожью удовольствия не доставит.

Игорь Кравченко, генеральный директор КПРСУП "Гомельоблдорстрой": "Нормативный срок службы дороги после капитального ремонта должен составить 10 лет с учетом увеличивающихся нагрузок, фактического состояния автомобильной дороги, которое было на данный период времени, и увеличивающихся нагрузок, в первую очередь от создания новых производств".

Кстати, в Гомельской области уже применяют новые дорожные технологии, разработанные в Академии наук. Ученые придумали, как импортозаместить дорогостоящие эмульгаторы и модификаторы битума, такие нужные в ремонте автострад. В итоге собственное ноу-хау позволяет на четверть снизить себестоимость работ и фактически утроить срок службы полотна. Белорусские эмульсионные технологии уже применяют и в России.

Как продлить срок службы магистралей? Еще один пример – 2-я кольцевая. Цементобетонное покрытие, в отличие от асфальта, удваивает жизнь транспортной артерии, стоит примерно столько же, а содержание такой дороги обойдется дешевле в 2-3 раза.

В том числе и такое эффективное покрытие Александр Лукашенко предлагает использовать в реконструкции местных дорог. А вот завершить обновление по всей стране нужно за 3-4 года.

Если республиканские дороги можно назвать лицом страны, то дороги местные - имидж губернатора. На руководителях областей - ответственность за их реконструкцию, контроль - за профильными министерствами и госконтролем. План действий по обновлению дополнит Госпрограмму развития дорог на 2016-20 годы. В документе пропишут подробный перечень дорог, которые необходимо привести в порядок, четкий план работ и их стоимость. По оценкам Минтранса, отремонтировать предстоит 6 тысяч километров дорог. Но Президент нацеливает на грамотный подход к финансированию. Если сократить издержки и работать по хозяйски, за те же деньги можно реконструировать и 7 тысяч километров. Главное - соблюдать стандарты качества, не затягивать сроки и соблюдать технологии. Вплоть до того, что просчитать цену ремонта квадратного метра для каждого типа покрытия, такие рекомендации тоже включить в программу. Да и к дорогам подход избирательный, ведь масштабной модернизации требуют не все.

Эффективность в реконструкции дорог - ключевой фактор. И касается он и профессионализма, и технологий, и финансов. Каждый день тысячи белорусов садятся в автомобили и отправляются по делам, вспоминая о дорогах, только натыкаясь на мелкую неровность. При этом мы вряд ли задумываемся о том, чего стоит, чтобы о наших дорогах говорили, что они лучшие.

Дмитрий Бочкарев, декан строительного факультета БелГУТ: "Наша дорожная сеть достаточно хорошо развита, мы на уровне стран Восточной Европы по развитию дорожной сети. Мы по качеству дорожных покрытий тоже на высоком уровне, но это заслуга наших организаций дорожных, политики государственной в этой сфере. Я думаю, что все пользователи дорог, а это и граждане, и предприятия, и владельцы транспортных средств, могут принимать участие. Мы же хотим, чтобы лучше стали наши дороги".

Именно наши дороги, а еще наши города, улицы и развитие нашей страны. Каким оно будет - зависит от каждого небезразличного белоруса, кто добросовестно трудится на местах, платит налоги, словом, заинтересован, чтобы экономика не сбавляла ход. Ведь именно совместные усилия - это и есть тот самый двигатель, который поможет держать курс вперед с нужной скоростью по любой дороге.