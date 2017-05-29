29 Мая 2017 19:10

Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта: требование регистрации банками паспортных данных физических лиц при совершении этой операции отменяется. Соответствующий указ Президент Беларуси подписал сегодня. Нацбанку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять меры по его реализации. Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций.