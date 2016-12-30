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Подготовку страны к новогодним праздникам обсудили на высшем уровне
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29 Декабря 2016 19:04

Подготовку страны к новогодним праздникам обсудили на высшем уровне

Руководитель Администрации Президента Наталья Качанова рассказала о готовности к празднованию Нового года в столице и регионах страны. Сегодня во Дворце Независимости говорили и о детях, "Наших детях". Акция с этим названием за два десятка лет стала всебелорусским марафоном добрых дел. По всей стране идут утренники, на которых представители власти и бизнеса поздравляют детей с праздниками. По словам Натальи Кочановой, ставка делается на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Сегодня у Президента говорили и о безопасности. Несколькими днями ранее  Александр Лукашенко поручил силовому блоку обратить особое внимание на обеспечение спокойствия граждан  в период новогодних и рождественских праздников.

Глава государства подчеркнул, что в период новогодних и рождественских праздников особой заботой и вниманием следует окружить и пожилых людей, ведь не у каждого из них есть те, кто может прийти и подарить им  внимание.

 

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