21 Марта 2017 19:00

Поддерживать добросовестных инвесторов Беларусь будет и далее - об этом заявил Президент, посещая предприятие "Кроноспан". Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Могилевский регион.

Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию области и, в частности, свободной экономической зоны "Могилев". На нее приходится почти треть промышленности области и половина регионального экспорта. За 5 лет здесь реализовано около 40 проектов, в том числе - с участием зарубежного капитала. По словам Главы государства, нужно активнее развивать такие СЭЗ, делая ставку на рост производства, выпуск инновационной продукции. Это станет значительным вкладом в экономику региона. Пока же есть отставание, в том числе - и по выполнению прогнозных показателей. На первом месте для руководства области должны быть вопросы ценообразования, занятости и зарплат.

В СЭЗ "Могилев" действует 39 компаний-резидентов. Одна из них — именно "Кронос-Пан ОСБ". Президент ознакомился с современным производством ориентированно-стружечных плит. В основном продукция завода идет за рубеж. Плиты для каркасных домов сегодня пользуются популярностью в Европе. Здесь же запущен завод по производству смол, в стадии строительства - предприятие по выпуску металлоконструкций. Всего компанией "Кроноспан" вложен почти миллиард евро, создано более тысячи рабочих мест. Президент встретился с коллективом могилевского завода. Сотрудники задали Главе государства ряд вопросов. В числе волнующих - касающиеся безопасности и экономики.

Общаясь с работниками могилевского предприятия, Глава государства подчеркнул, что тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий. Белорусский лидер уделяет этому самое пристальное внимание. Александр Лукашенко напомнил о ряде серьезных инцидентов, произошедших на госгранице в последнее время. Президент подчеркнул, что ситуация в Беларуси - контролируемая, и дестабилизации обстановки в стране допущено не будет.

После посещения "Кроноспана" рабочая поездка Президента продолжилась. Александр Лукашенко направился в поселок Копысь, где проконтролировал ход сельскохозяйственного эксперимента - о нем шла речь осенью: тогда было решено несколько агрогородков Могилевского региона объединить в экспортно ориентированный высокотехнологичный холдинг с полным циклом производства. Подробности рабочей поездки Президента - сегодня в "Панораме".