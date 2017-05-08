9 Мая 2017 09:05

По традиции Глава белорусского государства направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. В частности, в послании Президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил символичность того, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков. И передают из поколения в поколение историческую правду о той войне.