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По традиции Глава белорусского государства направил поздравительные послания зарубежным лидерам
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9 Мая 2017 09:05

По традиции Глава белорусского государства направил поздравительные послания зарубежным лидерам

По традиции Глава белорусского государства направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. В частности, в послании Президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил символичность того, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков. И передают из поколения в поколение историческую правду о той войне.

  

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