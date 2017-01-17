17 Января 2017 10:40

В Республиканском президентском комплексе Судана с минуты на минуту начнутся переговоры Александра Лукашенко и Омара Аль Башира.

Пока главы государств общаются тет-а-тет, делегации уже собираются для участия в переговорах в расширенном формате.



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