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Президент
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17 Января 2017 10:40

Переговоры Александра Лукашенко и Омара Аль Башира

В Республиканском президентском комплексе Судана с минуты на минуту начнутся переговоры Александра Лукашенко и Омара Аль Башира.

Пока главы государств общаются тет-а-тет, делегации уже собираются для участия в переговорах в расширенном формате.

Подробнее в новостях.

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