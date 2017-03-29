Переговорный день в формате один на один

30 Марта 2017 12:01

Во Дворце имени Огусхана политики начали переговорный день с формата один на один. Взаимоотношения двух стран развиваются на прочном экономическом фундаменте. В перспективе Беларусь и Туркменистан могут существенно нарастить взаимный товарооборот. Сейчас эта цифра приблизилась к отметке 300 миллионов долларов. Подтверждением полномасштабного диалога двух стран служит и грандиозный проект - Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Для Туркменистана это означает то, что создана новая отрасль промышленности. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат - знаковый объект и для белорусов. Проект имиджевый. О нас по нему будут судить во всей Центральной Азии. Впрочем, Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова делиться с Туркменистаном опытом в самых различных отраслях.

После разговора тет-а-тет к политикам присоединились делегации. Немало говорили о логистике. Многие страны увидели в Туркменистане своеобразный плацдарм, откуда можно торговать с крупными регионами, поставляя товары в том числе в Иран,. Пакистан, Индию и арабские страны.Поэтому Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами, чтобы организовать поставки в Европу. Подробности в наших следующих выпусках.