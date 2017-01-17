Официальный визит белорусского лидера в Судан

16 Января 2017 21:16

Следующим пунктом в маршруте борта № 1 стало африканское государство - Судан. Событие знаковое - это первый официальный визит белорусского лидера в эту страну. Ближайшие дни здесь будут политически насыщены. Уже сегодня Александр Лукашенко пообщался с президентом Судана Омаром аль-Баширом. Основные же переговоры намечены на завтра. В Хартуме состоится и белорусско-суданский деловой форум. Акцент, прежде всего, на экономическую составляющую. Стороны определят и новые направления в развитии отношений двух стран, и конкретные шаги по их реализации. По итогу планируется подписание внушительного пакета контрактов. Чем Беларусь интересна Судану? Из Хартума - репортаж Ольги Макей.

Великий Нил, известный многим европейцам лишь из учебников географии - одна из самых длинных рек в мире, опережает лишь Амазонка. Он течет по территории десяти стран. Но здесь, именно в столице Судана, два притока - Белый и Голубой Нил сливаются воедино. Именно две реки и дали название главному городу этой страны. Говорят, на карте это слияние напоминает "хобот слона", что на арабском звучит как Хартум.

Нил течет медленно, чего не скажешь о движении в Хартуме. И хотя популярны здесь маленькие моторикши, пробки бывают не реже чем в мировых мегаполисах.

Хартум считается одним из самых жарких городов мира. Днем на термометре - плюс 36. В стране, где большая часть - это пустыня, знают цену воде. В городе нередко можно встретить такие глиняные кувшины для питья, это традиция еще с древних времен.

Плодородные земли Нила - весомая часть экономики Судана. Здесь выращивают хлопок, арахис, сахарный тростник и многое другое. Конечно, сельское хозяйство нуждается в технике. Собственного производства тракторов или комбайнов здесь пока нет, поэтому в Беларуси Судан видит перспективного партнера.

Тракторы минского завода здесь уже называют "локомотивом" развития экономического сотрудничества. В планах - наладить в африканской стране совместную сборку техники. Ну а пока белорусские машины продают в самом центре Хартума, напротив салона с иномарками.

Мохаммед Абдель Азим, директор компании по продаже сельхозтехники и оборудования:

"Сейчас мы продаем целый ряд моделей белорусских тракторов и входим в тройку лучших дистрибьюторов в Судане. Благодаря качеству ваша техника получила здесь широкую известность. И сейчас мы заинтересованы в предстоящие дни подписать соглашение с МТЗ о создании сборочного производства. Территориально площадка расположена в 15 км от Хартума. Город расположен в центре страны, поэтому отсюда будет легко организовать поставки в другие части Судана. Мы также хотим представить большие тракторы, которые работают производствах сахара, мощностью 200-250 лошадиных сил. Эти тракторы уже доказали свое качество, показали себя с хорошей стороны в сахарной индустрии в Южной Америке. Кроме того, мы заинтересованы в сотрудничестве закупке калийных удобрений".

Конечно, Минск и Хартум заинтересованы в увеличении обмена товарами, но важна не только торговля. Две страны планируют развивать кооперацию в самых разных сферах.

Судан - на третьем месте среди африканских государств по золотодобыче. В недрах - и один из самых ценных товаров на планете - нефть. Эта отрасль нуждается не только в инвестициях, но и в технологиях. В Судане более 20-ти участков с доказанными запасами нефти, готовыми для проведения работ. Именно опыт белорусских геологоразведчиков сегодня интересен африканскому государству.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству:

"Судан заинтересован, чтобы мы пришли со своими технологиями в области геологоразведки и нефтедобычи. Наше предприятие, которое занимается разведывательными работами, планирует посетить Судан и приступить к выполнению ряда работ. Мы хотели бы продвинуть нашу карьерную технику. Надеемся, наша техника будет подключена к разработке месторождений, в том числе и золота".

Среди перспективных сфер для сотрудничества - легкая промышленность и фармацевтика. Судан заинтересован в покупке белорусских лекарств, медоборудования и повышения квалификации своих врачей в Беларуси.

Впрочем, для того, чтобы реализовать задуманное, и встречаются лидеры стран. Президент Судана в Беларуси бывал в 2004 году. Это был не только первый официальный визит в истории государств, но и первый визит Омара аль-Башира в этот регион. Тогда на встрече с Александром Лукашенко президент Судана рассказал о планах: его страна нуждается в новейших технологиях и строительстве новых объектов экономики.

Последние три года стали самым активным этапом сотрудничества. Минск и Хартум ввели в практику ежегодные политические консультации, наладили связь между министерствами. Сейчас, когда между двумя странами найдены точки соприкосновения, президент Судана приглашает в Хартум белорусского лидера. Омар аль-Башир лично встречает Александра Лукашенко в аэропорту. В большой политике - это большая редкость и знак особого уважения гостю.

В этой стране Александр Лукашенко с первым официальным визитом. Политиков приветствуют суданские дети. Символично, ведь именно их поколению предстоит в будущем развивать отношения Минска и Хартума. О том, насколько важного партнера здесь видят в Беларуси, говорят дипломатические фишки, которые человек непосвященный вряд ли заметит. Александр Лукашенко во время официальной церемонии - справа от Омара аль-Башира. В арабских странах - это тоже знак особого уважения. Ко встрече серьезно готовился и президентский оркестр. Гимн Беларуси суданские музыканты исполняют впервые.

Уже после официальной церемонии политики проведут короткую беседу. Основные переговоры намечены на завтра. Не исключено, что по итогу будет подписан внушительный пакет контрактов, общая сумма которого превысит годовой товарооборот. Но важны не только подписи под документами, но и прочные контакты, не только политические, но и деловые. А их Минск и Хартум укрепят на бизнес-форуме, который стартует завтра.